Rozetka планирует открыть за месяц 11 офлайн-магазинов по Украине
В июле интернет-супермаркет Rozetka планирует открыть 11 офлайн-магазинов в разных городах Украины.
Об этом сообщает основатель компании Владислав Чечеткин в Facebook.
После расширения компания будет присутствовать в 14 городах страны.
"Мы делаем все, чтобы быть ближе к нашему клиенту, и чтобы опыт от взаимодействия с нами был максимально положительным.
...Rozetka будет меняться вместе с потребителем. Искать новые форматы, создавать новые сервисы, развивать онлайн или офлайн – мы будем делать что-угодно, чтобы быть "щоразу що треба". Чтобы в момент, когда клиент решит сделать покупку, рядом оказались мы", - отмечает Чечеткин.
Экономическая правда
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