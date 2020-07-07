Rozetka планирует открыть за месяц 11 офлайн-магазинов по Украине

В июле интернет-супермаркет Rozetka планирует открыть 11 офлайн-магазинов в разных городах Украины.

Об этом сообщает основатель компании Владислав Чечеткин в Facebook.

После расширения компания будет присутствовать в 14 городах страны.

"Мы делаем все, чтобы быть ближе к нашему клиенту, и чтобы опыт от взаимодействия с нами был максимально положительным.

...Rozetka будет меняться вместе с потребителем. Искать новые форматы, создавать новые сервисы, развивать онлайн или офлайн – мы будем делать что-угодно, чтобы быть "щоразу що треба". Чтобы в момент, когда клиент решит сделать покупку, рядом оказались мы", - отмечает Чечеткин.

Экономическая правда