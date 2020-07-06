Британия предоставит 100 тысяч фунтов для помощи пострадавшим от наводнений на западе Украины
Великобритания предоставит 100 тысяч фунтов стерлингов для помощи пострадавшим от разрушительных паводков на западе Украины.
Об этом объявило посольство Великобритании в Украине, сообщает "Европейская правда".
Помощь предоставляется в ответ на призыв украинской власти к международному сообществу.
Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с наводнением, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса (COVID-19) среди местных жителей.
"Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворения санитарных нужд. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями", - заявили в посольстве.
Напомним, Словацкая республика передала гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения населенных пунктов Ивано-Франковской области.
30 июня с Италии в Украину прибыл самолет, который привез на борту помощь для ликвидации последствий наводнения в западных регионах Украины.
Ранее Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнеров и штаб-квартир международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе Украины.
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