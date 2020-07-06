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Зеленского ждет петиция против внедрения 5G

Понедельник, 6 июля 2020, 15:35
 

Электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому с призывом "запретить внедрение 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье" набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Источник: страница электронных петиций к президенту

Детали: Юлиана Гордей зарегистрировала эту петицию 7 апреля 2020 года. Она набрала 25 459 голосов из необходимых 25 000 – и ожидает рассмотрения.

Дословно текст петиции звучит так: "Без клинически подтвержденной доказательной базы о безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране".

Украинская правда

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5G Зеленский

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