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Украинцы активно покупают авто с пробегом: какие модели среди лидеров продаж

Понедельник, 6 июля 2020, 13:57
 

За 6 месяцев 2020 года на украинские номера перешли 139,4 тысяч подержанных легковых автомобилей, в июне украинцы зарегистрировали 29,2 тысяч б/у легковушек.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"По сравнению с предыдущим годом июньские регистрации подержанных машин, завезенных из-за границы, выросли на 52%. Всего за шесть месяцев с начала года на украинские номера перешли 139,4 тыс подержанных легковых автомобилей.

В результате регистрации старых машин почти вчетверо превысили продажи новых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди легковых авто с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине, лидирует Volkswagen (22 727 регистраций).

Далее в рейтинге идет Ford (13 639 автомобилей), замыкает топ-3 Skoda (10 744 авто с пробегом).

Замыкают топ-5 Renault (10 744 авто) и Nissan (80 20 машин).

Экономическая правда

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