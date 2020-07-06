Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
6 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:05 установились на уровне 27,06 - 27,08.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,06 - 27,08 гривни;
Евро - 30,56 - 30,58 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,90 - 27,19 гривни. Евро покупают по 30,06 гривни, продают по 30,60 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,96 - 27,07 гривни, евро - 30,20 - 30,36 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,98 - 27,06 гривни, евро - 30,20 - 30,34 гривни.
Напомним:
6 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,13.
Экономическая правда
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