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Как развивается украинский бизнес после карантина — исследование

Понедельник, 6 июля 2020, 13:04
 

Украинский бизнес продолжает восстанавливаться после жесткого карантина - количество активных вакансий восстановилась на 80% по отношению к докарантинним показателям.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что на прошлой неделе (29 июня - 5 июля) произошел новый пик регистрации ФЛП - в Украине зарегистрировались 6134 предпринимателя.

 

Также сообщается, что сейчас в Украине работает 86% ресторанов от тех 100%, которые работали до карантина. При этом, обороты общественного питания восстановились на 78%.

В то же время водители ездят на 62% больше, чем они это делали до карантина, а пешеходы передвигаются на 29% больше, чем до карантина.

 

Экономическая правда

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карантин бизнес

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