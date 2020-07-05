Компания Rocket Lab попыталась доставила на орбиту группу спутников, они сгорели в атмосфере
Из-за технических проблем во время полета ракета-носитель компания Rocket Lab Electron не смогла доставить на орбиту Земли семь малых космических аппаратов.
Источник: Rocket Lab в Twitter, "Интерфакс-Украина"
Детали: Запуск двухступенчатой ракеты Electron с миссией, получившей название Pics Or It Did not Happen, был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махи в Новой Зеландии. Во время полета произошел сбой, в результате чего ракета потеряла связь. В компании пообещали предоставить больше информации позже.
Electroна орбиту спутник CE-SAT-IB компании Canon Electronics Inc, предназначенный для тестирования технологии получения изображений Земли с помощью широкоугольных камер высокого разрешения, пять аппаратов SuperDove дистанционного зондирования земли с новыми системами для обеспечения более высокого качества изображения, а также спутник Faraday-1 6U британской компании In-Space Missions.
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