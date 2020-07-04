Шмыгаль: в 20-х числах июля можем получить следующий транш от ЕС в размере 1,2 миллиарда евро

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина может в 20-х числах июля получить следующий транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 миллиарда евро.єс

Об этом он заявил в вечернем эфире телеканала "Украина".

"Мы продолжаем работу с Европой. Уже в 20-х числах июля мы подпишем очередной меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €1,2 миллиарда от ЕС. Это было проговорено с вице-президентом Европейской комиссии", - сказал Шмыгаль.

По его словам, международные партнеры ожидают решения относительно назначения нового главы Нацбанка.

"МВФ отреагировал (на отставку главы НБУ Якова Смолия - ЭП.) напряженно, но сдержанно. Мы продолжаем сотрудничество. С ними министр финансов вчера разговаривал. Сегодня я общался с вице-президентом Европейской комиссии. Мы подтвердили неизменность политики Нацбанка", - отметил Шмыгаль.

Напоминаем:

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировалпроект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

3 июля Рада уволила Смолия.

Читайте также: Национальный банк теряет голову: почему Смелый подает в отставку и кто его заменит