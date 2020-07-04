Милованов объяснил, почему пока не может стать главой НБУ

- бывший председатель правления Райффайзен банка Аваль Владимир Лавренчук,
- действующий руководитель Укргазбанка Кирилл Шевченко
- министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Гончарука Тимофей Милованов.
Что предшествовало: 1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента заявление об отставке из-за "систематического политического давления".
Читайте также: Национальный банк теряет голову: почему Смелый подает в отставку и кто его заменит
Предыстория:
- 2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировалпроект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.
- Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.
- Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются тривозможные кандидатуры на должность главы НБУ.
- Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.
- 3 июля Рада уволила Смолия.