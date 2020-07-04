Традиционный чемпионат по поеданию хот-догов ко Дню независимости США пройдет в новом формате

Ежегодный чемпионат по поеданию хот-догов на скорость Nathan's Hot Dog Eating Contest в этом году состоится в Нью-Йорке как непубличное мероприятие.

Об этом сообщает американский организатор профессиональных соревнований по поеданию пищи Major League Eating.

Организатор соревнования, компания Nathan's Famous проведет международный конкурс по поеданию хот-догов на Кони-Айленде в субботу, 4 июля 2020 года.

Ежегодный конкурс и добрая американская традиция ко Дню независимости США будет проходить в закрытом помещении с соблюдением мер безопасности в связи с распространением COVID-19. Это одно из первых крупных телевизионных соревнований в США с начала пандемии.

Начав в 1916 с легендарного ресторана Nathan’s на ConeyIsland, NewYork, компания Nathan's Famous превратилась в одного из крупнейших поставщиков премиальных сосисок для хот-догов и стала одним из символов города.

Компания управляет 225 ресторанами Nathan’s и имеет около 70,000 точек дистрибьюции как в рознице, так и HoReCa. Компания продает более 700 миллионов хот догов в год.