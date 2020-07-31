Новости 31 июля: сокращение экономики, фильм Netflix, "зеленый" тариф
О сокращении экономики. Украинская экономика по итогам 2020 года сократится на 6%, однако уже со следующего года ожидается рост на уровне 4%, прогнозируют в НБУ.
О фильме Netflix. Стриминговая платформа Netflix впервые начала съемки фильма в Украине. Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне "The Last Mercenary".
О "зеленом" тарифе. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.
О НБУ. 31 июля Совет Национального банка уволил по собственному желанию Сергея Холода с должности заместителя председателя НБУ, курировавшего сферу платежных систем и денежного обращения.
О банке Пинчука. Национальный банк согласовал бизнесмену Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала "Банк Кредит Днепр", принадлежащий Виктору Пинчуку.
О безработице. Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, которые НБУ прогнозировал в апреле.
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