УЗ выбрала победителя конкурса на страхование пассажиров от несчастных случаев
"Укрзализныця" 30 июля завершила конкурс на избрание страховщика, который будет предоставлять услуги обязательного личного страхования пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте - победителем конкурса признали ЧАО СК "Интер-Полис".
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"По результатам оценки конкурсных предложений победителем конкурса по лотам №1, №2, №3 признано ЧАО СК "Интер-Полис". Договоры поручения будут заключены в ближайшее время.
Публичное раскрытие конкурсных предложений состоялось 3 июля 2020 года. Для участия в указанном конкурсе предложения предоставили восемь страховых компаний: АО "СК "Родная", СК "Гардиан", СК "НГС", "Международная страховая компания", СК "Альфа Страхование", СК "Интер-Полис", СК "ИнтерЭкспресс", ЧАО "УПСК", - рассказали в компании.
Отмечается, что конкурс провели в соответствии с рекомендациями Антимонопольного комитета, направленные на защиту экономической конкуренции и обеспечения возможности участникам конкурировать между собой благодаря собственным достижениям на рынке.
Экономическая правда
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