Фонд гарантирования в 1 полугодии выплатил вкладчикам банков-банкротов более 5 миллиардов

Банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов, за 1 полугодие 2020 года выплатили своим кредиторам 5,2 млрд грн, из них 3,1 млрд грн - в качестве внеочередного удовлетворения требований обеспеченных кредиторов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования, выплатили своим кредиторам в июне 2020 года 566 млн грн.

В частности, ПАО "КБ "Надра" - 157,3 млн грн, АО "Родовид Банк" - 35 млн грн, АО "Дельта Банк" - 34,7 млн грн, ПАО "УПБ" - 0,6 млн грн.

"В целом по состоянию на 1 июля 2020 года за все время удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 49,9 млрд, из которых 14,6 млрд грн выплачено обеспеченным кредиторам", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 1 июля 2020 года Фондом, в соответствии с ч. 5 ст. 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", подано 47 исковых заявлений относительно 39 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, - 646 человек. Общая сумма исковых требований составляет 96,1 млрд грн", - добавили в Фонде.

Экономическая правда