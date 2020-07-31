Международный арбитраж начал рассмотрение дела о потере активов "Укрэнерго" в Крыму
Арбитражный суд в Париже (Франция) 16 июля 2020 года начал рассмотрение дела по незаконному захвату РФ инфраструктурных объектов НЭК "Укрэнерго" на территории Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
"В рамках дела "Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между Кабмином и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, а именно за захват РФ при аннексии Крыма магистральных сетей и других объектов, принадлежащих Укрэнерго.
Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций Укрэнерго в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту", - говорится в сообщении.
"По состоянию на сегодня арбитражный суд отказал российской стороне в ходатайстве о возможности подать запрос на разделение производства на этап определения юрисдикции дела и этап рассмотрения по существу до того, как НЭК "Укрэнерго" будет подано в суд свое развернутое исковое заявление", - добавили в компании .
Как отметил член правления НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков, стоимость активов, по которым подан иск, будет установлена после проведения оценки.
Напомним:
В апреле 2018 года НЭК "Укрэнерго" в соответствии с действующей процедурой рассмотрения дел к представителям РФ отправило запросы для досудебного урегулирования спора.
В августе 2019 года НЭК "Укрэнерго" уведомила РФ о передаче в арбитражный суд требований в споре об утрате активов на территории Крыма.
Экономическая правда
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