В Антимонопольном комитете жалуются на давление от скандального бизнесмена

Под офисом Антимонопольного комитета проходит митинг инициированный одним из участников государственных закупок по ремонту дорог. В Комитете заявляют о давлении.

Об этом сообщает в Facebook председатель Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий и собеседник ЭП в Комитете.

.Вот так выглядит утро в антимонопольном комитете. Уже привычно, под аккомпанемент "протестов", задача которых одна - давить на независимый орган.... Им ничего не остается, кроме как делать вид "возмущенных граждан".

Но на самом деле за этим "возмущением" скрываются схемы получения сверхприбылей, которые АМКУ останавливает каждый день", - пишет Хмельницкий.

Сообщается, что митингующие выступают против "беспредела" на тендерах "Укравтодора".

Собеседник из Комитета, рассказал ЭП, что "бенефициар" митинга скандальный одесский бизнесмен Араик Амирханян, причастный к присвоению средств на госзакупках по ремонту дорог.

Недавно Амирханян вместе с вооруженными сторонниками силой ворвался в офис "Укравтодора".

Ранее в "Укравтодоре" отметили, что Амирханян и приближенные к нему компании зарабатывают с помощью блокировки дорожных тендеров (тендерный троллинг).

В частности, по состоянию на 13 мая 2020 года, "группой Араика" в АМКУ заблокировано 11 тенднов на общую ожидаемую стоимость 5,9 млрд грн. Отмечается, что подобные действия имеют прямое отрицательное влияние на реализацию планов Большого дорожного строительства.

Напомним: В прошлом году следователи СБУ проводили спецоперацию по задержанию Амирханяна, которого подозревают в ряде тяжких преступлений. В частности, его подозревали в "финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества". Амирханяна ранее уже задерживала полиция в Одессе. Он вместе с "титушками" ворвался в Службу автомобильных дорог в Одесской области. Кроме того, Амирханяна с марта 2017 года разыскивали правоохранители Киева по делу об умышленном телесном повреждении. По данным "Наших грошей", Араик Амирханян был фактическим владельцем строительной компании "Дорлидер", которая принадлежит Хачику Амирханяну. Фирма фигурирует в уголовных делах о присвоении средств на госзакупках по ремонту дорог.

Украинская правда