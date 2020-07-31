В Сенате США готовятся выделить Украине 300 миллионов долларов военной помощи
В Сенат США внесли законопроект, который предполагает ежегодное выделение $300 млн в качестве военной помощи Украине.
Об этом сообщает Reuters.
Законопроект был представлен республиканскими и демократическими лидерами сенатского Комитета по иностранным делам.
Законопроект также разрешает выделять до $4 миллионов на подготовку украинских офицеров, требует отчета Министерства обороны США и Государственного департамента о потребностях Вооруженных сил Украины и плана оказания помощи в сфере безопасности.
Документ также предусматривает назначения специального посланника для Украины.
Ранее Конгресс США одобрил оборонный бюджет, который предусматривает выделение Украине в следующем финансовом году по военной линии от США $250 млн.
В конце июня США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin по контракту, который подписали в декабре 2019 года.
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