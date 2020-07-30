Чиновники ВСУ "распилили" 37 миллионов на работах по обустройству полигона

Чиновники ВСУ в сговоре с компанией-подрядчиком получили от Министерства обороны более 37 млн грн за работы по обустройству полевого лагеря, которые не были выполнены.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Следствие установило, что должностные лица ВСУ в сговоре с представителями ООО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка (Николаевская обл.) таким образом, что ООО получило от Министерства обороны Украины более 37 млн грн за работы, которые фактически не выполнило.

Сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами.

30 июля 2020 пяти лицам сообщено о подозрении.

Речь идет о:

- начальнике Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины;

- начальнике Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ;

- начальнике отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ;

- бенефициара ООО;

- директора ООО.

Должности чиновников ВСУ указаны на момент совершения преступления.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. НАБУ и САП принимает меры для установления других участников совершения преступления.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с ноября 2019 после передачи дела из Государственного бюро расследований.