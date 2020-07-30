Экономика США во втором квартале упала на рекордные 32,9%

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 32,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что это рекордное падение за время публикации подобной информации, которая началась практически сразу после Второй мировой войны.

Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.

ВВП в первом квартале снизился на 5%.

Пандемия коронавирусной инфекции вызвала приостановку работы предприятий, закрытие магазинов, гостиниц, ресторанов и кафе, из-за режима самоизоляции люди преимущественно оставались дома. Все это крайне негативно сказалось как на потребительских, так и на корпоративных тратах.

Ранее американский ВВП никогда не падал за квартал более чем на 10%, отмечает MarketWatch. До этого года экономика США продемонстрировала самый длительный период роста в своей истории со средними темпами около 2%, он продолжался 11 лет.

Между тем эксперты полагают, что экономика начала возрождаться в третьем квартале, хотя увеличение числа случаев инфицирования в последнее время несколько охлаждает прогнозы. Тем не менее, пока ожидается, что в июле-сентябре рост ВВП может достигнуть 18%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в апреле-июне рухнули на 34,6% в годовом выражении. Это также стало рекордным снижением. Особенно сильно это затронуло сферу услуг (затраты на путешествия и туризм, медицинское обслуживание, еду вне дома), которая продемонстрировала падение на 43,5%.

Кроме того, на 11,3% сократились покупки товаров из-за уменьшения спроса, в том числе на одежду и бензин.

Инвестиции компаний в оборудование во втором квартале снизились на максимальные в истории 37,7%. Покупки новостроек упали на 38,7%.

Объем экспорта упал на 64%, импорта - на 53%. Это обусловлено разрушением цепочек поставок по всему миру, а также глобальным падением спроса.

При этом госрасходы незначительно увеличились - на 2,7%.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, во втором квартале уменьшился на 1,1% после повышения на 1,7% в предыдущие три месяца. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.

Представленная Минторгом в четверг информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных запланирована на 27 августа, окончательных - на 30 сентября.