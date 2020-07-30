Дочерних украинских компаний в РФ в шесть раз больше, чем российских филиалов в Украине – YouControl

Украинские компании частше основывают в РФ юрлица по оптовой торговле и общественные организации, а российские компании в Украине прячут свое происхождение.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитики системы для проверки контрагентов YouControl.

"Несмотря на напряженные украинские-российские отношения, в России все еще есть филиалы украинских компаний. Так, согласно данным российского реестра ЕГРЮЛ, 85 компаний, занимающихся оптовой торговлей, и 84 некоммерческие организации все еще имеют открыты филиалы в российских городах.

Также свои подразделения имеют компании, задействованные в операциях с недвижимостью, строительстве и временном размещении питания", - говорится в сообщении.

По словам экономиста Центра экономической стратегии Дарьи Михайлишиной, иногда в украинских компаний нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять свои товары в РФ, особенно в таких отраслях как металлургия, где цепи производства были завязаны на Россию еще со времен Советского Союза и эта зависимость сохраняется до сих пор.

Подчеркивается, что больше компаний, которые основывают компании в России, из Киева, таких согласно данным - 210.

"Относительно много компаний из Юго-Восточной Украины являются учредителями юрлиц в РФ: 70 компаний из Крыма, 56 - в Донецкой области; 55 - в Харьковской, 48 - из Днепропетровской и 30 из Запорожской области.

При этом на Западной Украине почти отсутствуют компании, которые являются учредителями юрлиц в РФ. Так, в Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской и Закарпатской областях только по одной такой компании, в Хмельницкой - 2, в Черновицкой - 3, в Ровенской - 4, а во Львовской - 5", - заявляют в YouControl.

Согласно данным российского реестра ЕГРЮЛ, филиалов российских компаний в Украине значительно меньше, всего 104.

"Однако, филиалы - не единственный тип связи, который может существовать между компанией в Украине и России. Так, по данным Единого государственного реестра (ЕГР), в июне 2020 года в Украине работало 12 970 компаний, которые имели российских учредителей и/или бенефициаров. При этом, из реестра видно, что компаниями владели разные люди и они не были сконцентрированы в одних руках", - говорится в исследовании.

По данным ЦЭС, последние 10 лет российское присутствие в Западной Украине упало (кроме Закарпатской области), а выросло больше всего в Закарпатской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.

"Но это не обязательно свидетельствует о систематическом увеличении российского присутствия: например, в Закарпатской и Черкасской областях ключевым фактором было приобретение российской компанией местного облэнерго", - объясняют аналитики.

В ЦЭС отмечают, что некоторые российские компании скрывают настоящего бенефициара и не указывают это в реестре, хотя это и противоречит закону. Эти компании хотят "спрятаться" от украинских санкций и продолжать работать в Украине.

Российские компании расположены преимущественно в Киеве, а также в Восточной Украине. Украинские компании также продолжают вести бизнес в России являясь как членами российских некоммерческих организаций, так и учредителями коммерческих организаций в России.

Как и с присутствием российских компаний в Украине, здесь также наиболее связанными с Россией являются компании из Восточной Украины.

Экономическая правда