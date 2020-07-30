Минюст будет просить вето на продление моратория на взыскание имущества по валютным кредитам

Министерство юстиции предлагает ветировать законопроект №3640, который останавливает любое принудительное взыскание долгов (законопроект поступил на подпись президенту Владимиру Зеленскому).

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, принятие моратория может привести к увеличению расходов должников, защищенных мораторием (ведь в цену товаров и услуг, которые им продаются, сразу закладывается риск неуплаты), к росту коррупции, к ухудшению инвестиционного климата и к криминализации процесса "выбивания" долгов.

"За должника рано или поздно заплатит государство через механизмы гарантий государства по исполнению судебных решений и специальную бюджетную программу, международные арбитражи или решения Европейского суда по правам человека", - добавил министр.

Напомним:

16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

15 июля финансовый комитет ВР поддержал законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, В НБУ заявили, что этот законопроект ставит под угрозу доступную ипотеку.

"Вместо того, чтобы отменить мораторий, сейчас нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Это означает, что банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты. В своем обращении банковские и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых", - отметили в НБУ.