Минцифры планирует адресную помощь для неспособных оплачивать базовый доступ в интернет

Минцифры намерена ввести адресную помощь тем гражданам, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать базовый доступ к сети интернет в 30 Мбит/с.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Минцифры Александр Шелест, передает "Интерфакс-Украина".

"Для того чтобы все граждане могли воспользоваться базовым правом доступа к информации через интернет, мы планируем адресную компенсацию тем потребителям, которые не могут себе позволить базовый тариф в 30 Мбит/сек", - рассказал Шелест.

По его словам, это предусмотрено обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС: предоставление универсальной услуги является широко используемой европейской практикой, которую министерство планирует имплементировать в Украине.

Замминистра добавил, что роль государства в развитии ШПД будет заключаться в обеспечении заказа на подключение социальных объектов путем объявления прозрачного конкурса на указанную услугу.

"В целом Минцифры надеется охватить подключением к ШПД интернета 100% населения Украины за два-три года до конца работы текущего правительства", - подчеркнул Шелест.

Напомним:

Более 4 миллионов украинцев проживают в населенных пунктах, где нет ни одного работающего оптического провайдера, более 65% сел не покрыты широкополосным доступом в интернет (ШПД).