Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

30 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:40 установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,71 - 27,73 гривни;

Евро - 32,54 - 32,56 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,52 - 27,75 гривни. Евро покупают по 32,00 гривни, продают по 32,55 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,62 - 27,66 гривни, евро - 32,25 - 32,39 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,61 - 27,69 гривни, евро - 32,23 - 32,37 гривни.

Напомним:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 30 июля на уровне 27,69 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,47 евро (на 29 июля - 32,45 гривни).

30 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,62 - 27,64 гривни.

Экономическая правда