Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
30 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:40 установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,71 - 27,73 гривни;
Евро - 32,54 - 32,56 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,52 - 27,75 гривни. Евро покупают по 32,00 гривни, продают по 32,55 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,62 - 27,66 гривни, евро - 32,25 - 32,39 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,61 - 27,69 гривни, евро - 32,23 - 32,37 гривни.
Напомним:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 30 июля на уровне 27,69 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,47 евро (на 29 июля - 32,45 гривни).
30 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,62 - 27,64 гривни.
Экономическая правда
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