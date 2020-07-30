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Экономика Германии во втором квартале сократилась на 10% из-за пандемии

Четверг, 30 июля 2020, 13:27
 

Экономика Германии из-за пандемии в апреле-июне сократилась на 10,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Это наибольшее падение с тех пор, как в 1970 году начали фиксировать квартальную статистику. Это падение также намного превысило предыдущий худший показатель за всю историю наблюдений – падение на 4,7% в первом квартале 2009 года во время мирового финансового кризиса.

Страна осторожно открылась после введенных весной жестких ограничений, и экономика начала восстанавливаться, но экономисты говорят, что она далека от допандемичного уровня и не достигнет безубыточности ранее 2022 года.

Экономист Карстен Бжески из банка ING Germany сказал, что восстановление экономики будет "долгим путешествием".

"Эта картина показывает глубокую, но и короткую рецессию в истории", - сказал Бжески.

Правительство Германии ввело многомиллиардный пакет стимулирующих мер в виде чрезвычайных кредитов, кредитных гарантий и налоговых льгот, чтобы смягчить последствия кризиса.

Европейская правда

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