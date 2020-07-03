Кличко возмутился застройщиком, который "потерял голову", и наглостью "Аркады"

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей оперативно реагировать на жалобы киевлян на незаконные стройки, в качестве примера привел здание на Ярославовом Валу в центре столицы, где вместо укрепления возвели новое здание с подземными этажами.

Источник: Кличко в Facebook, не называя застройщика и точный адрес

Прямая речь: "На днях в мэрии состоялось заседание комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс. В нем приняли участие представители КГГА, активисты, а также – представители прокуратуры и полиции города Киева. И, уверен, нам нужно активизировать работу комиссии по проблемам незаконных застроек.

Я на этой неделе, вместе с полицией, был на одном из таких объектов – Ярославов Вал, исторический центр города. Застройщик там совсем лишился рассудка. И там, где по документам, должно быть аварийное укрепления дома, построил новое здание – пять этажей под землю. Представьте себе! Это не просто пренебрежение законами – это опасно! Там рядом – жилые дома, дипломатические представительства.

Я призвал представителей правоохранительных органов на постоянной основе присоединиться к работе с активистами. Чтобы мы, все вместе, оперативно реагировали на обращения киевлян относительно возможных незаконных строек в столице. Чтобы безответственные застройщики понимали, что в городе надо соблюдать закон. И что надо уважать киевлян".

Детали: Ранее Кличко говорил, что нужно разработать "дорожную карту", по которой город будет противостоять застройщиками, которые пренебрегают законом.

Другие подробности: Кличко также заявил в пятницу, что другой застройщик – "Аркада" – продолжает "действовать нагло и игнорируя интересы инвесторов, вложивших средства в строительство жилья".

Прямая речь: "Так, застройщик ("Аркада") до сих пор не подал на рассмотрение градостроительного совета скорректированный проект жилого массива "Патриотика на Озерах". В частности, где будет предусмотрено строительство социальной инфраструктуры – школ, садиков, больницы.

А на других комплексах, где ничего не мешает закончить строительство, прекратил работы. И продолжает подстрекать людей, шантажируя власть. Это недопустимо!

Застройщик собрал с инвесторов всего более 13 млрд грн. И, я считаю, правоохранительные органы должны с этим разобраться как можно быстрее!".

Предыстория:

1 июня Окружной суд Киева отказал банку "Аркада" Константина Паливоды в отмене решения НБУ. "Аркада", как и ранее, не может ни продавать жилье в своих проектах, ни направлять деньги с депозитов на строительство.

Сейчас банк реализует три крупных жилых комплекса в Киеве: "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Уже около года строительные работы не ведутся.

29 мая покупатели квартир в этих комплексах митинговали под стенами мэрии, банка "Аркада" и Офиса президента. В целом пострадавших инвесторов насчитывается более 12 тысяч человек.

Читайте также: Дострой или умри. Как конфликт "Аркады" и НБУ может привести к новому "Укрбуду"

Украинская правда