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Экс-руководителя Фонда госимущества будут судить из-за ущерба почти на пол миллиона

Пятница, 3 июля 2020, 18:54
 

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя Фонда государственного имущества - он обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Досудебным расследованием установлено, что бывший чиновник, находясь в должности начальника регионального отделения Фонда, согласовал приостановления начисления арендной платы, чем незаконно изменил условия договоров аренды в пользу третьих лиц. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, это нанесло ущерб государству на сумму 420 тыс грн.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Украинская правда

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ФГИУ

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