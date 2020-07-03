Экс-руководителя Фонда госимущества будут судить из-за ущерба почти на пол миллиона

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя Фонда государственного имущества - он обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Досудебным расследованием установлено, что бывший чиновник, находясь в должности начальника регионального отделения Фонда, согласовал приостановления начисления арендной платы, чем незаконно изменил условия договоров аренды в пользу третьих лиц. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, это нанесло ущерб государству на сумму 420 тыс грн.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.