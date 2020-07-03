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Рада рассматривает увольнение главы Антимонопольного комитета

Пятница, 3 июля 2020, 16:33
 

Верховная Рада начала рассмотрение увольнения главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, заявление о которой он подал по собственному желанию и затем пытался отозвать.

Об этом говорится на заседании парламента.

Ранее Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке.

Однако председатель ВР заявил, что она не является действительной.

"По состоянию на сегодня в парламенте действительной остается только первое заявление об отставке", - объяснил Разумков.

Самого Терентьева на заседании нет.

Экономическая правда

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ТЭК Рада

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