Прокуратура запідозрила розтрату 350 мільйонів на будівництві Великої Окружної у Києві

Прокуратура Киева сообщает, что принимает меры по предупреждению безосновательной растрате 354 миллиона гривень бюджетных средств на строительстве Большой Окружной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева

Речь идет о "факте нарушения государственных интересов" при осуществлении закупки согласно закону "О публичных закупках".

Правоохранителями установлено, что в апреле 2020 года коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" осуществлялась закупка услуг по выполнению дополнительных работ по строительству отрезке Большой Окружной дороги протяженностью 1,8 км на общую сумму 354,2 млн грн.

При этом, по версии прокуратуры Киева, коммунальным предприятием было безосновательно применена переговорная процедура закупки, то есть без проведения аукциона, и заключен с обществом договор на выполнение этих работ за бюджетные средства. Таким образом, государственные закупки были проведены без конкурентных принципов, а территориальная община потеряла возможность провести работы за меньшую сумму денег.

Прокуратура города обратилась в суд с иском о признании незаконным, отмене решения тендерного комитета и признании недействительным заключенного договора.

Напоминаем:

В 2019 году суд предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам структурных подразделений Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов.

Речь идет о строительстве участка Большой Окружной дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской.

Как говорится в материалах следствия, ожидаемая стоимость договора на проведение строительных работ составила 375,6 млн гривен. Победителем торгов было объявлено ООО "Эко-буд-трейд", цена в ходе торгов снизилась до 325,914 млн гривен.

Вскоре КГГА выдала новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства участка длиной 1,8 км возросла до 1,125 млрд грн.

В ходе досудебного расследования на месте проведения строительных работ был проведен осмотр. В результате следователи выявили, что в настоящее время никакие строительные или подготовительные работы там не проводятся.

Экономическая правда