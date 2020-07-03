Зеленский ищет замену Смолию

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по поводу кандидатуры нового главы НБУ.

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: В частности, состоялись встречи президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.

Во встречах принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Кузнецов, министр финансов Сергей Марченко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ.

Зеленский раз отметил преданности принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности. Кроме того, были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ.

Прямая речь Зеленского: "Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинский. Поэтому я как Президент отстаивать независимость НБУ любого руководства в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства".

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Предыстория:

1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Недавно финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности Смолия и рекомендовал Раде принять документ. На это послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.