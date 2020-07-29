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СБУ разоблачила масштабную контрабанду лекарств из России

Среда, 29 июля 2020, 17:55
СБУ разоблачила международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей в нашей стране лекарственных средств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп неподтвержденного происхождения.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По предварительным данным, зарегистрированы препараты злоумышленники из Киева и Харьковской нелегально получали с территории РФ и одной из стран Западной Азии, в том числе через международные почтовые сервисы.

Полученную продукцию злоумышленники продавали в интернете и доставляли ее заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставки. Хранение и транспортировка препаратов осуществлялись без соблюдения установленных санитарных норм, в частности температурного режима.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и хранения контрабандной продукции правоохранители изъяли почти 2,5 тысячи упаковок медсредств сомнительного качества на общую сумму более 3 миллионов гривен, документы и деньги. Лекарства направят на экспертизу.

Украинская правда

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СБУ контрабанда

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