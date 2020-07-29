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В Киеве обустраивают 6 перехватывающих паркингов возле метро

Среда, 29 июля 2020, 16:27
 
Фото: КГГА

Вблизи шести станций киевского метро обустроят перехватывающие парковки, одна уже работает в тестовом режиме.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Густелева

Прямая речь: "Первый из шести перехватывающих паркингов – возле станции метро Выдубичи – уже работает в режиме опытной эксплуатации, пока на бесплатной основе. Он рассчитан на 193 места. На сегодня в среднем ежедневно водители оставляют на парковке 120-140 автомобилей". 

Детали: На паркинге возле "Выдубичей" уже сделали наружное освещение, транспортное и пешеходное ограждение, два безопасных пешеходных перехода, нанесли вертикальную и горизонтальную дорожную разметку, установили навигацию. Завершается оборудование входных групп: КПП и шлагбаумов.

Вскоре также установят 10 камер видеонаблюдения.

 
 

Еще пять перехватывающих паркингов появятся на въездах в столицу:

  • Ирпенское направление – возле станции метро "Академгородок";
  • Житомирское направление – возле станции метро "Святошин";
  • Одесское направление – возле станции метро "Ипподром";
  • Бориспольское направление – возле станции метро "Красный Хутор";
  • Гостомельское направление – возле станции метро "Сырец".

Всего на этих паркингах смогут разместиться 988 автомобилей.

В КГГА отметили, что водители смогут оставить свою машину на площадке и продолжать движение на общественном транспорте. Это позволит разгрузить центр города от частных авто и уменьшить пробки.

Украинская правда

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