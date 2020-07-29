В КГГА отметили, что водители смогут оставить свою машину на площадке и продолжать движение на общественном транспорте. Это позволит разгрузить центр города от частных авто и уменьшить пробки.
В Киеве обустраивают 6 перехватывающих паркингов возле метро
Вблизи шести станций киевского метро обустроят перехватывающие парковки, одна уже работает в тестовом режиме.
Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Густелева
Прямая речь: "Первый из шести перехватывающих паркингов – возле станции метро Выдубичи – уже работает в режиме опытной эксплуатации, пока на бесплатной основе. Он рассчитан на 193 места. На сегодня в среднем ежедневно водители оставляют на парковке 120-140 автомобилей".
Детали: На паркинге возле "Выдубичей" уже сделали наружное освещение, транспортное и пешеходное ограждение, два безопасных пешеходных перехода, нанесли вертикальную и горизонтальную дорожную разметку, установили навигацию. Завершается оборудование входных групп: КПП и шлагбаумов.
Вскоре также установят 10 камер видеонаблюдения.
Еще пять перехватывающих паркингов появятся на въездах в столицу:
- Ирпенское направление – возле станции метро "Академгородок";
- Житомирское направление – возле станции метро "Святошин";
- Одесское направление – возле станции метро "Ипподром";
- Бориспольское направление – возле станции метро "Красный Хутор";
- Гостомельское направление – возле станции метро "Сырец".
Всего на этих паркингах смогут разместиться 988 автомобилей.
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