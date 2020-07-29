На дорогах Украины станет еще больше измерителей скорости TruCAM
С 29 июля на дорогах Украины появится еще 43 новых участка, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM.
Источник: первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook
Прямая речь: "Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения.
С сегодняшнего дня появится еще 43 новых и расширено уже 5 существующих участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM".
Детали: Места измерения - аварийно-опасные участки автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причине превышения скорости движения.
Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 252 участках.
Полиция публикует карту и список с участками, где измеряют скорость движения.
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