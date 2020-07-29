Шмыгаль просит Кабмин обеспечить Крюковский завод госзаказами, которые обещал Зеленский

Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Мининфраструктуры, Минэкономики и Минфин найти возможность в 2020 году обеспечить Крюковский вагоностроительный завод заказом еще как минимум на 70 вагонов.

Об этом он сказал во время заседания Кабмина передает Интерфакс-Украина.

"В ближайшее время мы вместе с представителями завода, профильными министрами, "Укрзализныцей" договорились определить механизм покупки и запуска еще 70 вагонов.

Прошу в ближайшее время министра инфраструктуры Владислава Криклия, Министерство экономики и Министерство финансов провести все необходимые совещания и фактически найти возможность в этом году обеспечить предприятие заказом как минимум на 70 вагонов. А мы говорили, что это должно быть и больше", - сказал он.

Кроме того, премьер-министр попросил Минэкономики разработать подходы, которые дадут возможность отечественному вагоностроению получать постоянные заказы.

"Мы вчера говорили о 3-5-летнем плане, который даст предприятию ощутить себя уверенно и разрабатывать свои производственные стратегии. Также прошу это разработать, предложить, утвердить совместно с бизнесом и производителями", - отметил Шмыгаль.

Напомним:

Крюковский вагоностроительный завод уже произвел 20 из 90 пассажирских вагонов для "Укрзализныця" (УЗ), которые, по просьбе президента Владимира Зеленского, согласился закупить министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как написал Криклий на своей странице в Facebook, за первые 18 вагонов "Укрзализныця" уже перечислила заводу 59 млн грн.

В марте министр инфраструктуры Владислав Криклий, после публичной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что "Укрзализныця" закажет у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда.

"Мне кажется наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи .. поэтому господин министр я хотел бы, чтобы мы сейчас сказали, что мы действительно закажем 3 дизеля и 100 вагонов. Не до 100, а 100", - заявил президент.

"Можно немного меньше? 80-90 - спросил Криклий - Исходя из финансового плана, я не знаю как наблюдательный совет ..."

"80-90 не подходит. Давайте тогда не 100, а 90, договорились", - резюмировал президент.