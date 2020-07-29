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Большая приватизация должна обеспечить 1 миллиард долларов в бюджет — Шмыгаль

Среда, 29 июля 2020, 15:10
 

Кабмин ожидает, что в последующие годы большая приватизация должна обеспечить около 1 млрд долларов поступлений в бюджет.

Об этом он сказал во время заседания правительства.

"У нас также есть позитивные ожидания от большой приватизации, которая в последующие годы должна обеспечить около 1 миллиарда долларов поступлений в бюджет, модернизацию предприятий и увеличение количества рабочих мест", - сказал глава правительства.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.

Напомним:

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд".

Среди претендентов на столичный отель "Дніпро" были представители бизнес-истеблишмента, в частности, среди участников аукциона были Степан Черновецкий, Томаш Фиала, Вадим Новинский, Сергей Тигипко и другие.

Позже выяснилось, что отель "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля планируют сделать большой кибеспортивный проект.

Экономическая правда

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Кабмин приватизация

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