В Cronvest происходит второй за неделю незаконный обыск — владелец

В харьковском представительстве залогового сервиса Cronvest, происходили незаконные обыски.

Об этом во время прямого эфира в Facebook сообщил председатель правления венчурного корпоративного инвестиционного фонда FinStream и владелец Cronvest Сергей Позняк передает Бизнес.

По его словам, это уже второй за последние пять дней обыск в офисах компании.

"Меня, как владельца этой компании и бренда, внутрь не пустили. В помещении сейчас находятся наши сотрудники. Их не выпускают. Окна, через которые можно было бы хоть что-то увидеть, зачем закрыть. Я сейчас переживаю, чтобы там не повторилась некая "кагарликовская схема". Вот так у нас относятся к ветеранскому бизнесу", - говорит Позняк.

Позняк также сообщает об обысках в львовском офисе компании, которое состоялось 24 июля.

По его словам, в офис пришли представители Мукачевского управления полиции. Они ломились в дверь, а "понятые" нападали на людей в офисе.

"Ветеранское сообщество, к которому я, так уж случилось, принадлежу, очень разветвленное, что позволяет очень быстро проводить собственные расследования.

Расследование показало, что мы имеем дело с мошеннической схемой от самих правоохранителей, направленной на вымогательство взятки, и очевидно отработанной многократно на других представителях местного бизнеса", - пишет Позняк.

Также он отмечает, что обыск рассматривает как попытку давления на бизнес и основание для вымогательства взятки.

Напомним:

9 июля полиция проводила обыски в офисе компании по производству детского питания "Экония", на заводе и в доме президента предприятия.