"Газпром" де-юре перестал владеть судном, способным достроить "Северный поток-2". Новый владелец неизвестен

Трубоукладчик "Академик Черский", единственное судно в РФ способное достроить "Северный поток-2" перестал принадлежать к группе "Газпрома", следует из квартального раскрытия монополии.

Об этом сообщает РБК.

Есть вероятность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право дано постановлением правительства РФ от 4 апреля 2019 года.

Сообщается, что судно продолжает стоять в немецком порту Мукран, на логистической базе Nord Stream 2.

В начале июня сообщалось, что "Академик Черский", до начала 2020 года числившийся в составе ООО "Газпром флот", находится в собственности АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" (СТИФ). Этот фонд в конце марта 2020 года сменил "прописку" с Самары на Санкт-Петербург. Других судов в собственности СТИФ не значится.

По состоянию на 31 марта СТИФ входил в группу "Газпрома", следовало из списка аффилированных лиц монополии. В новом списке по состоянию на 30 июня его уже нет.

В то же время СТИФ все еще действующее юридическо лицо и названия не менял, следует из выписки из ЕГРЮЛ на 28 июля. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника (после чего поменял и гендиректора: им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева).

СТИФ считается непубличным акционерным обществом и потому не обязан раскрывать текущих участников.

"Опубликован актуальный список аффилированных лиц "Газпрома" – по состоянию на 30 июня. "Самарского теплоэнергетического имущественного фонда" в нем нет", – подтвердил РБК официальный представитель концерна Сергей Куприянов

Источник в газовой монополии 1 июня говорил РБК, что в "Газпроме" считают, что "санкционные риски в связи с работой судна нивелированы".

Трубоукладчик "Академик Черский" до начала 2020 года фигурировал на сайте ООО "Газпром флот" в составе его эксплуатационного флота. Там же были указаны суда снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко".

Теперь два последних больше не фигурируют в составе "Газпром флота". Из выписки из Российского морского регистра судоходства следует, что обоими владеет АО "Нобилити". Эта компания, которая также не обязана раскрывать своих владельцев, была создана в конце апреля 2020 года, следует из ЕГРЮЛ.

Учредителями "Нобилити" с уставным капиталом 2 млн руб. выступают компании "ССЕ Лимитед" (25%) и "Нефтяной дом" (75%). В Российском международном реестре судов владельцем судов снабжения ранее значился "Газпром", но 9 июля оба уже были исключены из реестра (причина не указана).

Компании Nord Stream 2, принадлежащей "Газпрому", осталось достроить около 6% газопровода "Северный поток-2", преимущественно в водах Дании







