Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

29 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:20 установились на уровне 27,66 - 27,68 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,66 - 27,68 гривни;

Евро - 32,50 - 32,52 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,57 - 27,81 гривни. Евро покупают по 32,02 гривни, продают по 32,59 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,63 - 27,71 гривни, евро - 32,22 - 32,35 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,65 - 27,73 гривни, евро - 32,25 - 32,37 гривни.

Напомним:

28 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 29 июля на уровне 27,69 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,45 евро (на 28 июля - 32,60 гривни).

Экономическая правда