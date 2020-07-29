Зеленский сменил госуполномоченного-замглавы АМКУ

Президент Владимир Зеленский своими указами уволил Нину Сидоренко с должности заместителя главы АМКУ - государственного уповноважного и назначил на эту должность Наталью Буроменскую, которую перед тем уволил с должности государственного уполномоченного АМКУ.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Буроменскую назначили государственным уполномоченным АМКУ 31 июля 2019 года.. До этого она с июля 2016 по август 2019 года работала начальником договорно-правового отдела ЧАО "ВФ Украина".

Сидоренко на должность госуполномоченного-замглавы АМКУ назначили летом 2015 года.

В 2005 - 2010 годах была юристом АО "Юридическая фирма "Василь Кисиль и Партнеры", с 2010 года работала старшим юристом, генеральным директором ООО "Петерка и Партнеры".

Напомним:

16 июля Верховная Рада назначила Ольгу Пищанскую новым руководителем Антимонопольного комитета.

3 июля Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Ранее Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке.

Ранее главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что в среду, 1 июля, президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил голову Терентьева написать заявление об отставке из-за наложенный на табачного монополиста компании "Тедис" штраф в 6,5 млрд грн.

6 июля исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета стала первая замглавы - государственная уполномоченная Ольга Пищанская.

Экономическая правда