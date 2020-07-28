Киевсовет заблокировал строительство жилья в Протасовом Яру

Киевский городской совет вернул статус территории зеленых насаждений общего пользования земельным участкам в парке отдыха Протасов Яр в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Речь идет о земельном участке площадью 3,15 га по улице Николая Амосова, который размещается в парке отдыха Протасов Яр. Зеленая зона с 1966 года является парком. Однако, несмотря на этот статус, около 30 гектаров леса много лет назад были розданы частным фирмам для застройки", - говорится в сообщении.

В частности, в 2002 году участок на Николая Амосова был переведен с территории зеленых насаждений общего пользования в территории жилой и общественной застройки. На этом основании были внесены изменения в Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года и концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города.

"На ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен еще один важный проект решения - об отказе в возобновлении договора аренды с "Интербуд Компани", - отметил городской голова Виталий Кличко.

На землях Протасова Яра в дальнейшем планируют создать региональный ландшафтный парк.

Напоминаем:

В сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправными и отменил предписания Государственной архитектурно-строительной инспекции, которые останавливали строительство жилищно-офисно-торгового комплекса в столичном Протасовом Яру.

2 мая 2019 года состоялся стихийный митинг против застройки. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты вокруг территории будущего строительства.

18 июня в Протасовом Яру активисты повалили часть забора и перекрыли доступ к строительной технике.

КГГА неоднократно просила застройщика воздержаться от выполнения работ в Протасовом Яру.

Экономическая правда