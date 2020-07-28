Гривня укрепилась к доллару и евро
Вторник, 28 июля 2020, 18:20
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 29 июля на уровне 27,69 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,45 евро (на 28 июля - 32,60 гривни).
Напомним:
28 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,66 - 27,68 гривни.
28 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.
Экономическая правда
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