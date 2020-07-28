Все разделы
Укр / Рус

Таможня и Налоговая проведут интеграцию своих информационных систем

Вторник, 28 июля 2020, 16:50
 

Государственная таможенная служба и Государственная налоговая служба интегрируют свои информационно-телекоммуникационные системы и другие информационные ресурисы для предоставления качественных е-сервисов плательщикам.

Об этом сообщает пресс-служба Налоговой.

"Так, для упрощения ведения таможенной службой реестра лиц, осуществляющих операции с товарами, что входит в состав Единой автоматизированной информационной системы органов Гостаможслужбы, сегодня в автоматизированном режиме обеспечивается взаимодействие Реестра с Единым банком данных о налогоплательщиках-юрлицах и Государственным реестром физлиц - плательщиков налогов, которые ведутся ГНС", - говорится в сообщении.

Теперь при постановке на учет в ГНС лица, осуществляющего операции с товарами, будут предоставляться сведения из Единого банка данных юридических лиц и/или ДРФО и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Налоговая таможня

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинские селебритиз задекларировали за год 766 миллионов дохода 28 июля 2020, 12:52
Кабмин ликвидирует Государственную фискальную службу до конца года  24 июля 2020, 12:09
За 2019 год украинцы задекларировали 94,5 миллиардов дохода – Налоговая 18 июля 2020, 14:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!