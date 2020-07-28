Таможня и Налоговая проведут интеграцию своих информационных систем

Государственная таможенная служба и Государственная налоговая служба интегрируют свои информационно-телекоммуникационные системы и другие информационные ресурисы для предоставления качественных е-сервисов плательщикам.

Об этом сообщает пресс-служба Налоговой.

"Так, для упрощения ведения таможенной службой реестра лиц, осуществляющих операции с товарами, что входит в состав Единой автоматизированной информационной системы органов Гостаможслужбы, сегодня в автоматизированном режиме обеспечивается взаимодействие Реестра с Единым банком данных о налогоплательщиках-юрлицах и Государственным реестром физлиц - плательщиков налогов, которые ведутся ГНС", - говорится в сообщении.

Теперь при постановке на учет в ГНС лица, осуществляющего операции с товарами, будут предоставляться сведения из Единого банка данных юридических лиц и/или ДРФО и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц.

Экономическая правда