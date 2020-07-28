Крюковский завод уже произвел 20 из 90 вагонов для УЗ, на которых настаивал Зеленский

Крюковский вагоностроительный завод уже произвел 20 из 90 пассажирских вагонов для "Укрзализныця" (УЗ), которые, по просьбе президента Владимира Зеленского, согласился закупить министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль передает Интерфакс-Украина.

"Из 90 вагонов 20 уже произведены. За 18 из них с сегодняшнего дня уже проходит оплата – они отгружены. Еще два уже также готовы – есть договоренность с "Укрзализныцей", будут проведены соответствующие совещания и найден путь, как выйти из ситуации относительно качества этих вагонов и оплаты за них", - сказал он в ходе пресс-брифинга во время рабочей поездки на КВСЗ.

Относительно закупок для УЗ дизель-поездов премьер-министр отметил, что "Укрзализныця" будет покупать такие поезда, но график закупки будет решаться на совместных совещаниях с Министерством инфраструктуры.

"Укрзализныця" их покупать будет, у нее есть потребность в таких поездах. На базе Министерства инфраструктуры будем вести разговор, в какой последовательности и по какому графику "Укрзализныця" совместно с КВСЗ сможет купить эти дизель-поезда". – добавил он.

Напомним:

В марте министр инфраструктуры Владислав Криклий, после публичной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что "Укрзализныця" закажет у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда.

"Мне кажется наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи .. поэтому господин министр я хотел бы, чтобы мы сейчас сказали, что мы действительно закажем 3 дизеля и 100 вагонов. Не до 100, а 100", - заявил президент.

"Можно немного меньше? 80-90 - спросил Криклий - Исходя из финансового плана, я не знаю как наблюдательный совет ..."

"80-90 не подходит. Давайте тогда не 100, а 90, договорились", - резюмировал президент.