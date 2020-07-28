Кабмин заменил своего представителя в набсовете "Укргазбанка"
Минфин заменил члена наблюдательного совета государственного "Укргазбанка", который представляет акционера - Юрия Гелетия заменил Денис Улютин.
Об этом говорится в объявлении банка.
Отмечается, что Юрий Гелетий, который занимал должность члена наблюдательного совета "Укргазбанка" 1 год и 4 месяца (как представитель акционера - государства), стал заместителем главы НБУ.
Вместо него представителем государства в наблюдательном совете стал первый заместитель министра финансов Денис Улютин.
Денис Улютин работал первым заместителем министра финансов с апреля 2020 года.
Напомним:
Совет Национального банка 22 июля назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия. Его кандидатуру предложил новый глава НБУ Кирилл Шевченко.
Экономическая правда
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