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Кабмин заменил своего представителя в набсовете "Укргазбанка"

Вторник, 28 июля 2020, 13:56
 

Минфин заменил члена наблюдательного совета государственного "Укргазбанка", который представляет акционера - Юрия Гелетия заменил Денис Улютин.

Об этом говорится в объявлении банка.

Отмечается, что Юрий Гелетий, который занимал должность члена наблюдательного совета "Укргазбанка" 1 год и 4 месяца (как представитель акционера - государства), стал заместителем главы НБУ.

Вместо него представителем государства в наблюдательном совете стал первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

Денис Улютин работал первым заместителем министра финансов с апреля 2020 года.

Напомним:

Совет Национального банка 22 июля назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия. Его кандидатуру предложил новый глава НБУ Кирилл Шевченко.

Экономическая правда

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