Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

28 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:15 установились на уровне 27,68 - 27,71 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,68 - 27,71 гривни;

Евро - 32,47 - 32,51 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,51 - 27,78 гривни. Евро покупают по 31,95 гривни, продают по 32,53 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,56 - 27,67 гривни, евро - 32,11 - 32,26 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,57 - 27,76 гривни, евро - 32,10 - 32,25 гривни.

Напомним:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 28 июля на уровне 27,76 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,60 евро (на 27 июля - 32,22 гривни).

28 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,66 - 27,68 гривни.

Экономическая правда