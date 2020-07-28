Герус инициирует законопроект о свободных экономических зонах в шахтерских регионах

Готовится проект закона о введении свободных экономических зон в шахтерских регионах.

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на пресс-конференции в Укринформе.

"По моему мнению, необходимо, чтобы у людей был выбор, чтобы у людей появлялись новые рабочие места. Поэтому я буду инициировать законопроект о создании определенных свободных экономических зон на базе шахтерских городов и шахтерских регионов", - сказал Герус.

Этот законопроект также должен ввести льготы для присоединения к электрическим и газовым сетям.

"Таким образом мы хотим стимулировать появление новых предприятий, нового бизнеса, новых рабочих мест. Именно в этом заключается правильная трансформация шахтерских регионов", - подытожил народный депутат.

Напомним:

Объем средств бюджета Украины, направленных на зарплаты шахтерам за первое полугодие текущего года, составил около 3 млрд грн.