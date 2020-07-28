Биткоин подорожал до 11 тысяч долларов, прогнозируют 13 800 долларов
За последнюю неделю цена биткоина подскочила с 9100 долларов до 11000 долларов в понедельник, 27 июля, эксперты называют несколько факторов роста биткоина.
Об этом пишет Fortune.
Отмечается, что в последние 3 месяца стоимость биткоина колебалась в пределах 9100 - 10000 долларов, цена начала расти на фоне предоставления американским банкам разрешения предоставлять услуги депозитария по хранению криптовалюты частных клиентов.
"Этот шаг открывает возможность для крупных инвестфондов увеличивать инвестиции и криптовалюта", - говорится в статье.
Еще одним фактором роста биткоина называют чувство страха, неуверенности и общую нестабильность на глобальном рынке.
Эксперт Fundstrat Global Advisors Роб Слеймер прогнозирует, что в ближайшее время биткоин может пересечь отметку в 13 800 долларов.
Экономическая правда
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