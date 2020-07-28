Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС

Американский технологический гигант Facebook подал иск против регуляторов ЕС по поводу доступа к документам компании в рамках продолжающегося антимонопольного расследования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

С прошлого года правоохранительные органы ЕС проверяют Facebook на предмет практики, связанной с использованием данных в приложениях, а также проверяют, как компания управляет своим онлайн-рынком.

В ходе текущих расследований ЕС выяснилось, что Facebook апеллирует к праву Комиссии на доступ к тысячам "нежелательных" документов, содержащих "крайне личную информацию", подтвердила компания.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Комиссия требовала доступа к документам Facebook с более чем 2500 поисковых потоков, включая очень широкие критерии ключевых слов.

"При таких условиях это даст сотни тысяч документов. Многие из них будут содержать личную информацию, которая абсолютно не касается дела", - сказал источник.

Более того, с момента начала расследований в прошлом году Facebook предоставил Комиссии более 300 000 документов, но компания заявляет, что еще тысячи, запрошенные руководителем ЕС, могут поставить под угрозу конфиденциальную личную информацию, не будет способствовать продолжению расследования.

Источник добавил, что многие документы, указанных в запросе Комиссии, включают такие статьи, как медицинские записи сотрудников, информация об уходе за детьми и данные, касающиеся частных инвестиций и страхования.

По данным СМИ, Facebook был готов раскрыть информацию регуляторам ЕС, но только в формате так называемой "комнаты данных", защищенного виртуального пространства, заполненного конфиденциальной информацией, которая не может быть скопирована или сохранена третьим лицом, имеющим доступ.

Однако два источника подтвердили, что Комиссия отказалась от возможности доступа к документам в этом формате, потребовав передачи копий.

В результате Facebook обжаловал запросы Комиссии в Общем суде ЕС, подав 15 июля жалобу, утверждая, что требования выходят за рамки антимонопольного расследования и непропорциональные том, что необходимо для проведения текущих расследований.

Со своей стороны, представитель Комиссии заявил, что исполнительная власть будет "защищать свое дело в суде" и что "расследование возможного антиконкурентного поведения Facebook продолжается".

Европейская правда