Украина должна оставаться транзитером газа и при наличии "Северного потока-2" - Берлин

Германия продолжает считать проект газопровода Nord Stream 2 экономическим и оправданным, но подчеркивает при этом необходимость сохранения транзитной роли Украины.

Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель федерального правительства Ульрике Деммер, сообщает Укринформ.

"Для федерального правительства центральным вопросом является то, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии Nord Stream 2", - сказала Деммер.

Она напомнила, что подписанием транзитного соглашения Россия и Украина создали условия и важный сигнал обеспечения безопасности европейского энергетического обеспечения.

Что касается отношения правительства к проекту Nord Stream 2, по словам Деммер, оно не изменилось: по-прежнему в Берлине считают принципиально "экономическим, но в котором присутствует политическое измерение".

Немецкая сторона отвергает односторонние экстерриториальные санкции, введенные США и направленные против немецких и европейских компаний.Также пресс-секретарь отметила, что правительству известно о переговорах американских представителей с немецкими компаниями по недопущению их участия в завершении проекта.

Немецкое правительство, в свою очередь, также находится с этими компаниями в контакте, но о содержании этих контактов Деммер говорить отказалась.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что Берлин "использует все доступные дипломатические каналы", чтобы обсудить ситуацию с американскими коллегами, в частности, законодателями.