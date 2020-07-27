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НБУ продлил упрощенную реструктуризацию кредитов из-за карантина

Понедельник, 27 июля 2020, 15:01
 

Нацбанк продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов, которые осуществляются банками в ответ на экономические проблемы заемщиков, обусловленные пандемией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Из групповой оценки кредитного риска не будут изыматься кредиты, условиями реструктуризации по которым предусмотрено осуществление платежей с периодичностью более редкой, чем или в объеме меньшему, чем предусмотренные требованиями Положения №351.

Кроме того, для непрерывности кредитной поддержки государственного сектора предусмотрено право банков при оценке кредитного риска по кредитам, предоставленным органам госвласти и органам местного самоуправления (должники - бюджетные учреждения), не принимать во внимание информацию о состоянии выполнения ими доходной части бюджета в 2020 году" , - пояснили в НБУ.

Экономическая правда

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НБУ кредит карантин

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