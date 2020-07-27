В Минэнерго рассказали, сколько средств из госбюджета выделили на зарплаты шахтерам за полгода

Объем средств бюджета Украины, направленных на зарплаты шахтерам за первое полугодие текущего года, составил около 3 млрд грн.

Об этом сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец передает Интерфакс-Украина.

"Удалось полностью погасить задолженность бюджета по зарплатам шахтерам. Всего за полгода из госбюджета было направлено на зарплаты около 3 млрд грн", – сказал она на брифинге в Киеве в пятницу, уточнив, что оставшаяся задолженность по зарплате (небюджетная – ред.) составляет немногим более 200 млн грн.

"Эти долги будут погашены за счет реализации угольной продукции, которую нам удалось стабилизировать", – подчеркнула Буславец, при этом отметив, что "нам удалось вернуть шахтеров с митингов на работу".

Напомним:

По состоянию на 21 июля "Центрэнерго" перечислила более 143 млн грн угледобывающим предприятиям в рамках выполнения плана погашения задолженности.