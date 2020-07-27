Завезли без налогообложения товара на 10 миллионов: будут судить Львовских таможенников

Чиновники Львовской таможни ГФС с предпринимателями наладили схему ввоза на территорию Украины брендовой одежды итальянского производства.

Источник: пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции

Детали: Двух работников таможни и нацгвардейца будут судить за служебную халатность.

Они завозили товар под видом гумпомощи. Одежду размещали на складе воинской части, о чем было договорено с должностным лицом теруправления Нацгвардии.

Таким образом удалось завезти товара без налогообложения почти 10 млн грн. Общая сумма неуплаты налогов - 4 млн грн.

Досудебное расследование в отношении госслужащих завершено. Уголовное производство в отношении предпринимателя-владельца товара уже рассматривается в суде.